央行低利融通專案退場 助30.6萬戶中小企業度難關

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（中央社記者蘇思云台北15日電）中央銀行今天表示，2020年4月開辦的「中小企業貸款專案融通方案」已達成階段性任務並在6月底退場，實施期間協助30.6萬戶中小企業度過難關，核准金額達新台幣5035.8億元。

全球在2020年初爆發疫情，央行在2020年4月開辦規模達2000億元的「中小企業貸款專案融通方案」，提供低利融通資金。央行後續兩度提高總融通額度，數度延長銀行受理期限或企業適用優惠利率期限，以及放寬企業申貸條件等。

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中央銀行今天在臉書發布貼文，央行推出的「中小企業專案貸款融通方案」，已達成階段性任務，並在今年6月30日退場。專案實施期間，協助30.6萬戶中小企業取得營運所需資金，減輕企業資金成本負擔。

央行表示，A、B、C各方案中，C方案因企業規模較小，且採取簡易申貸流程，核貸戶數逾17萬戶，占比達56%，有助小規模營業人迅速取得營運所需資金，維持就業穩定。（編輯：蘇志宗）1110715