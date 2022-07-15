更多編輯台推薦新聞：
台灣逾百民眾及企業團體追悼安倍晉三 日媒登全版廣告致哀
政治

台灣逾百民眾及企業團體追悼安倍晉三 日媒登全版廣告致哀

專訪／懷抱不合潮流的武俠夢 鄭丰一股傻勁往前衝
文化

專訪／懷抱不合潮流的武俠夢 鄭丰一股傻勁往前衝

國旅補助7/15開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看
生活

國旅補助7/15開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看

軍援烏克蘭、通膨補貼歧見深 看懂義大利聯合政府瀕瓦解原因
國際

軍援烏克蘭、通膨補貼歧見深 看懂義大利聯合政府瀕瓦解原因

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
BA.5首例社區感染 羅一鈞：重複感染症狀可能比前次輕
首頁 / 產經

央行低利融通專案退場 助30.6萬戶中小企業度難關

2022/7/15 18:54
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北15日電）中央銀行今天表示，2020年4月開辦的「中小企業貸款專案融通方案」已達成階段性任務並在6月底退場，實施期間協助30.6萬戶中小企業度過難關，核准金額達新台幣5035.8億元。

全球在2020年初爆發疫情，央行在2020年4月開辦規模達2000億元的「中小企業貸款專案融通方案」，提供低利融通資金。央行後續兩度提高總融通額度，數度延長銀行受理期限或企業適用優惠利率期限，以及放寬企業申貸條件等。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

中央銀行今天在臉書發布貼文，央行推出的「中小企業專案貸款融通方案」，已達成階段性任務，並在今年6月30日退場。專案實施期間，協助30.6萬戶中小企業取得營運所需資金，減輕企業資金成本負擔。

央行表示，A、B、C各方案中，C方案因企業規模較小，且採取簡易申貸流程，核貸戶數逾17萬戶，占比達56%，有助小規模營業人迅速取得營運所需資金，維持就業穩定。（編輯：蘇志宗）1110715

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族