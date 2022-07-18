看好疫後旅遊商機 玉山銀攜易遊網推信用卡

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（中央社記者蘇思云台北18日電）看好今年下半年國旅復甦，玉山銀行今天宣布攜手全台最大線上旅遊平台易遊網，推出「玉山易遊卡」，希望打造以金融、旅遊、數位消費為主的旅遊生態圈。

玉山銀行跟易遊網今天舉行記者會，宣布推出旅遊平台聯名卡「玉山易遊卡」。

玉山銀董事長黃男州表示，玉山銀觀察國內旅遊不斷復甦，評估國外旅遊也會逐漸開放，這次玉山銀跟易遊網合作，致力讓申請流程簡便，另一大特色是可以直接跟易遊網的APP綁定，且訂機票、訂房都提供優惠點數，最高回饋可達10%，等於每趟旅程都可以成為下一次的旅遊基金，更限量發行感應會發亮的LED卡面1萬張。

易遊網董事長陳甫彥表示，易遊網擁有300萬會員，迎接未來疫後旅遊市場，易遊網不僅著力在產品籌劃與系統優化的部署，更結合金融科技擴大旅遊生態圈，雙方歷經2年多的合作終於推出「玉山易遊卡」，希望可以精準掌握消費者需求。

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玉山銀信用卡暨支付金融事業處資深副總經理林榮華會後受訪表示，下半年看好旅遊與餐飲等復甦力道，這次雙方朝向一站式合作，因此選擇跟旅行相關平台合作，短期會先放眼國內旅遊，後續也著眼國外的解封商機。林榮華指出，旅遊業預估可能最快要到明年才能回到2019年的旅遊水準。

黃男州會後受訪提到，在信用卡策略上，玉山銀在外流通超過600萬張卡，很多顧客都是申請信用卡而成為玉山的客戶，過去2年疫情確實影響實體消費，但在電商的消費數據仍然亮眼，近期隨著疫情趨緩，6月刷卡動能看起來不錯，預計7月有信用卡繳稅帶動也會不錯表現，未來關鍵更在於如何把支付串連生態圈。（編輯：楊凱翔）1110718

玉山銀行攜手易遊網推出國內首張旅遊平台聯名卡「玉山易遊卡」，玉山銀董事長黃男州18日出席記者會致詞。中央社記者郭日曉攝 111年7月18日

玉山銀行攜手易遊網18日推出國內首張旅遊平台聯名卡「玉山易遊卡」，要打造以金融、旅遊、數位消費為主的旅遊生態圈，最高享有10%回饋。中央社記者郭日曉攝 111年7月18日

玉山銀行攜手易遊網推出國內首張旅遊平台聯名卡「玉山易遊卡」，玉山銀行董事長黃男州（左3）、易遊網董事長陳甫彥（右2）18日出席記者會宣傳。中央社記者郭日曉攝 111年7月18日

玉山銀行攜手易遊網推出國內首張旅遊平台聯名卡「玉山易遊卡」，卡面以璀璨星空搭配廣袤地球設計，18日舉辦宣傳記者會，玉山銀行董事長黃男州（左）、易遊網董事長陳甫彥（右）出席。中央社記者郭日曉攝 111年7月18日