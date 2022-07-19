桃園8新興開發區土地標售 標脫破萬坪進帳36.1億

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（中央社記者賴言曦台北19日電）桃園市地政局今天辦理土地標售開標作業，8個新興開發區共釋出82標的、84筆土地。有55筆土地順利標脫，總標脫率約67.1%，總標脫面積約1.56萬坪，得標總金額約新台幣36.1億元，整體溢價率達16.8%。

台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧透過新聞稿表示，順利標脫的55筆土地中，以楊梅仁美產專區2筆土地的總價最高，為總標脫金額貢獻超過4成；主因是近年企業機積極在桃園投資設廠，尤其是物流倉儲業發展蓬勃，獵地態度積極，而楊梅仁美產專區2011、2012地號的產專區面積均逾3000坪，屬於稀有的大型物件，且標售底價每坪14.8萬元，具備極大吸引力。

至於觀音草漯第6單元土地則因低單價優勢，釋出的20筆標的全數標脫；機捷興南站周邊的A20興和特區則交出約6成標脫率，平均溢價率在6%左右。

針對本次全數脫標的觀音草漯重畫區，台灣房屋觀音直營店店長彭勝奎指出，觀音草漯一帶的土地行情在目前算相對親民，加上重劃區鄰近工業區，大量就業人口創造住宅需求，往後發展可期。

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另外，本次唯二釋出的商業區草漯第3單元、桃園經國重劃區，標售底價分別為每坪20.5萬元及每坪89.9萬元，不過因為這2筆標的面積均不到200坪，欠缺規劃彈性，因此皆無人投標；青埔特區唯一釋出的青昇段住宅區土地則因為形狀較崎嶇，最終流標收場。

江怡慧認為，雖然第2季起房市交易放緩，不過桃園在台商回流、捷運等各項建設及內需產業帶動下，推升工業廠辦、重劃區行情走揚，加上部分地區有房價親民的優勢，因此仍吸引買方卡位，推動本次標售吸引逾百封標單競標，在COVID-19疫情期間仍締造標售佳績。（編輯：）1110719