中國爛尾樓風暴 金管會：國銀無曝險

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（中央社記者謝方娪台北19日電）中國房企風暴未歇，甚至衍生爛尾樓停貸潮，市場憂心危急金融穩定，根據金管會清查，本國銀行在中國地區分行及子行並沒有對中國地區爛尾樓事件的授信曝險。

中國爛尾樓風暴引起金融市場高度關注，金管會銀行局副局長林志吉今天公布目前最新調查，國銀在中國地區分行及子行並無對中國地區爛尾樓事件的授信曝險。

根據金管會統計至今年5月底止，共有14家國銀在中國地區設點，包含25家分行、8家支行及5家子行。

5家子行分別為國泰世華銀行上海子行、玉山銀行中國子行、永豐銀行南京子行、彰化銀行南京子行及富邦華一銀行。

林志吉指出，中國近年經濟情勢出現變化，包含對補教業等特定行業加強監管，實際上銀行局近年採3招持續強化國銀在中國市場的曝險監理。

第一，2016年起金管會要求銀行提高風險承擔能力，對中國地區第一類授信資產備抵呆帳提列比率從一般的1%提高至1.5%，國銀均有依規定提列足夠備抵呆帳。

第二，在日常監理方面，金管會持續要求銀行依自身風險承擔度進行授信限額管理，並依國家風險變化，定期檢視相關授信限額適當性，針對風險升高或曝險已達到限額預警門檻的國家或地區進行評估，必要時採取因應措施控管授信風險。

第三，針對中國地區監管措施及國際政經情勢變化，去年12月20日金管會進一步通函要求國銀建立高風險產業及政經風險評估控管機制，並將中國地區近期已發生信用風險或已採取加強監管的行業納入加強控管範圍。

同時，金管會均會按季追蹤國銀對中國地區授信、投資及資金拆存總額度，按照規定，國銀對中國地區曝險總額度不得超過上年度決算後淨值的100%。

金管會統計至今年5月底為止，國銀對中國地區授信、投資及資金拆存總額度合計新台幣1.23兆元，占上年度決算後淨值比續降至30.2%，雙雙創金管會2013年第3季公布統計以來新低。（編輯：楊凱翔）1110719