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央行出手 新台幣連2升收29.902元

2022/7/19 18:15
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（中央社記者蘇思云台北19日電）台股今天小跌，新台幣早上一度貶到29.982元，央行隨後大舉進場調節，尾盤由貶轉升，新台幣兌美元今天收盤收29.902元，小升1.2分，台北及元太外匯市場總成交金額僅11.605億美元。

美股收低，台股今天終止連4個交易日上揚走勢，終場小跌25.56點，收在14694.08點，站上14679點月線關卡，成交值新台幣1964.8億元。三大法人外資及陸資賣超、投信、自營商買超，合計賣超19.84億元。

外匯交易員表示，今天外資匯出不多，但早上外資跟進口商都有進場買美元，導致新台幣一度急貶到29.982元，隨後央行進場調節不少，貶勢明顯收斂，最後貶轉升作收；新台幣兌美元今天開盤價為29.950元，最高29.900元，最低29.982元來到逾25個月低點，最後收29.902元，小升1.2分。

外匯交易員表示，雖然美元指數小幅回落，但美國聯準會（Fed）升息腳步依然快速，預料新台幣短期依然會偏弱整理。

根據中央銀行今天截至下午4時統計，美元指數跌0.77%，歐元升0.96%、新加坡幣升0.33%、韓元升0.3%、日圓升0.26%、新台幣升0.04%、人民幣升0.01%。（編輯：楊蘭軒）1110719

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