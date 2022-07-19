中國情勢生變 銀行申設中國分支行轉趨保守

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（中央社記者謝方娪台北19日電）近年有3家本國銀行向金管會申請於中國地區申設分支行，獲金管會核准，但至今並未設立，主因近年美中貿易戰及COVID-19疫情等變數下，中國情勢出現變化，銀行在當地申設據點積極度下滑。

根據金管會統計，截至今年5月底止，共有14家國銀在中國地區設立25家分行、8家支行及5家子行，不過自2014年至目前為止，尚有3家國銀已獲金管會核准於中國地區申設分支行，但至今並未設立。

3家分支行分別為金管會於2014年2月核准台灣銀行上海分行申設自貿區支行、2016年5月核准國泰世華銀行申設廈門分行、2017年8月核准土地銀行申設廈門分行。

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根據金管會向銀行探詢進度，銀行重新進行評估後認為在中國地區申設分支行需要性「不再如當初那麼高」，主因近年中國情勢出現變化，自美中貿易戰及COVID-19疫情後，全球供應鏈重整，牽動台商布局出現改變，以致銀行向中國主管機關申設據點積極度下滑。

截至今年5月底止，本國銀行對中國地區授信、投資及資金拆存總額度合計新台幣1兆2318億元，其中授信8176億元、投資3444億元、資金拆存698億元，占上年度決算後淨值比為30.2%，曝險總額度和曝險比率雙雙續探金管會2013年第3季公布統計以來新低。（編輯：楊凱翔）1110719