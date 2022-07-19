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升息與台積電發債降 企業上半年募資金額大減逾2成

2022/7/19 22:59
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（中央社記者謝方娪台北19日電）升息墊高資金成本，企業發債意願下滑，加上台積電等大型企業上半年發債不如去年積極，金管會今天公布上半年公開發行公司公開募資金額僅新台幣3388.06億元，年減27.76%。

金管會今天公布統計，今年上半年公開發行公司國內募資申報生效案件總計189件、金額2938.13億元，海外募資申報生效案件總計4件、金額449.93億元，合計上半年公開募資申報生效案件193件、金額3388.06億元。

若相比去年同期公開募資案件170件、金額4689.76億元，件數增加13.53%，募資金額反而大減27.76%。

金管會證期局副局長張子敏表示，第一個原因是今年央行升息，影響企業發債意願，第二個原因是大型企業發債有減少，例如台積電去年同期發債為歷年高峰，今年發債金額較去年下滑，以致上半年公開發行公司發債規模呈現縮減。

上半年公開發行公司國內募資用途主要為償還債款，件數達104件、金額1540.97億元，其次為擴充廠房設備，金額達827.29億元。

私募案件方面，今年上半年公開發行公司辦理私募案件共計59件、金額550.69億元，較去年同期件數增加40.48%、金額增加140.3%。

張子敏指出，私募金額大增主因上半年大型私募案件較多所致，包含國泰世紀產險因防疫險增資100億元、新光人壽增資93.73億元、中租迪和增資60億元等。

證期局分析，今年上半年公開發行公司辦理國內募集金額占總募集金額高達86.72%，海外募集金額占總募集金額僅13.28%，顯示企業仍以國內募資為主。

觀察公開發行公司國內募資，今年上半年以現金增資102件最多，可轉換公司債及普通公司債分別有49件及38件。

若從募資金額觀察，公開發行公司國內募資以發行普通公司債達1646.9億元最多，其次為現金增資745.73億元、可轉換公司債545.5億元。（編輯：楊蘭軒）1110719

張子敏
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