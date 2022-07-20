新台幣量縮微升0.6分 連3揚收29.896元

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（中央社記者蘇思云台北20日電）台股今天開高走低，外資動作不大，新台幣量縮微升。新台幣兌美元今天收盤收29.896元，小升0.6分，連續第3個交易日走升，台北及元太外匯市場總成交金額僅10.09億美元。

台股今天由台積電領軍，早盤指數一度大漲逾200點，不過短線賣壓出籠，收盤加權指數僅小漲39.14點，高低震盪212.75點，最後收14733.22點，成交值新台幣2562.18億元。三大法人外資及陸資賣超，投信、自營商買超，合計賣超22.07億元。

外匯交易員表示，外資動作不大，匯市交投相對清淡，新台幣今天隨著台股走勢走升，但隨後升幅也逐漸收斂；新台幣兌美元今天開盤價為29.89元，最高29.85元、最低29.90元，最後收29.896元，升0.6分。

外匯交易員表示，歐洲央行即將公布利率決策，美國聯準會（Fed）也將在月底升息，新台幣近期雖然連3升，但仍未擺脫偏弱整理格局。（編輯：楊蘭軒）1110720