研調：7月下旬面板報價跌勢收斂 產能調控見成效

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（中央社記者潘智義台北20日電）研調機構集邦科技TrendForce旗下面板研究中心WitsView今天提供會員資訊顯示，2022年7月下旬，面板價格持續下跌，部分在上旬價格持平的面板，下旬重新出現跌價。

集邦科技（TrendForce）研究副總經理范博毓接受線上採訪表示，電視整體需求仍偏弱，但幾乎全部尺寸的面板都已跌破現金成本，同時各面板廠已經開始陸續進行產能調控，也逐漸收到一定的成效，因此7月55吋以下尺寸跌幅明顯收斂。

7月下旬65吋電視面板均價為120美元，較7月上旬下跌4美元，較6月下旬則下跌7美元；55吋、43吋、32吋電視面板在7月旬未現降價，但7月下旬重新加入降價隊伍。

55吋電視面板由6月下旬的89美元下降至7月下旬的87美元；43吋電視面板由6月下旬的55美元下降至54美元；32吋電視面板由6月下旬的28美元下降至27美元。

范博毓指出，32、43、50吋以下電視面板下跌1美元，55吋下跌1至2美元。大尺寸電視面板因主要品牌客戶減少採購，造成面板廠一定的庫存壓力，因此跌幅仍較明顯，65吋下跌7美元，75吋跌11至12美元，不過相較前幾個月跌幅已開始收斂。

他說明，液晶顯示器（Monitor）面板持續面臨需求疲弱的壓力，7月全月下跌約3至4美元。部分機種也開始面臨觸碰到現金成本的壓力。

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筆電面板需求仍在低點，品牌拉貨意願仍偏低，但價格跌勢出現些許變化。因Chromebook需求轉弱而最早跌價的11.6吋全高清面板，價格已逐漸回落至疫情前的水準，7月收斂至下跌0.1美元。14吋、15.6吋高清廣視角面板跌幅也收斂，下跌2.3至2.4美元，至於較晚開始下跌的14、15.6吋全高清高階廣視角面板跌勢則仍維持在2.9美元。

另外，11.6吋廣視角筆電面板的均價由6月下旬、到7月上旬維持的25.1美元下降至7月下旬的25美元，單月跌幅0.4%，為7月下旬面板產品中，單月跌幅最低的產品。（編輯：楊蘭軒）1110720