智邦竹北新廠動工 打造創新研發與智慧製造中樞

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（中央社記者潘智義台北21日電）網通廠智邦科技今天舉行竹北人工智慧（AI）園區奠基典禮，以落實深耕台灣、開拓全球市場、與上下游廠商共同協作、打造全球共生體系為目標。智邦說明，AI園區為實驗線跨入量產線前的階段。

智邦科技透過新聞稿指出，將竹北AI園區定位為集團全球創新中樞，鎖定新產品導入階段，是測試到量產的中間過程，將串聯先進技術、優質研發、智慧製造、永續理念，創造跨越世代、持續演化的活力。

智邦指出，作為集團內的全球創新中樞，竹北AI園區將與研發資源緊密結合，成為新產品導入基地，開發創新製程、建立先進測試驗證環境、快速打樣試產流程，為全球客戶提供高效率的新產品導入服務。

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竹北AI園區並以新產品導入作為應用場景，運用AI、物聯網、大數據等技術，建構自有智慧製造系統。因此，以竹北AI園區為先行基地，複製至其他生產據點，達成一套系統、全球運行的目標，強化全球供應鏈運作韌性。

智邦科技董事長林明蓉表示，參與新竹縣長楊文科帶領的新竹縣國際AI智慧園區前瞻計畫，是智邦集團重要的里程碑，也是智邦大家庭的喜事，以看起來最簡化的建築設計，讓空間使用的彈性和包容度極大化。（編輯：黃國倫）1110721