鑽石生技25日登錄興櫃 預定明年申請上市

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（中央社記者韓婷婷台北21日電）台灣第一家進入資本市場的永續型生技創投鑽石生技投資將於7月25日以每股35元登錄興櫃，鑽石生技董事長路孔明表示，主要投資標的已度過高風險期，未來價值將隨研發進度持續展現，預定明年申請上市。

鑽石生技投資由中天生技於2013年發起成立，富邦金控、台新金控及潤泰集團等三大金融集團共同參與，目前資本額新台幣50億元，四大股東持有100%股權，聚焦於投資高風險的生技新藥研發、高階醫材、農業生技等領域，早期投資占60%，中期投資占40%，已孕育出包括合一、醣基2家生技獨角獸。

路孔明指出，生技產業的技術研發週期長、風險大，鑽石永續型創投有別於一般7至10年期限的創投，是以長期性資金挹注、支持具有國際競爭力的生技新創企業。並提供被投資企業在公司治理、技術研發、臨床試驗、商業發展、資本市場接軌等多面向的協助，加速被投資企業實現價值，因此，投資勝率遠高於一般創投公司。

截至2021年12月31日，鑽石生技帳面投資總額為新台幣35.26億元，投資標的公允價值來到104.71億元，評價利益為69.45億元。2020年及2021年每股盈餘（EPS）分別為9.28元及4.5元。近2年配發股利達到7.58元。興櫃掛牌價每股35元，尚含2.7元股票股利及0.3元現金股利。

鑽石生技投資旗下投資案，除了合一與醣基市值已逾10億美元外，欣耀生醫即將由興櫃轉上櫃，永生細胞及地天泰農業生技也有機會在明後年進入資本市場。海外投資的以色列公司EyeYon Medical預期在2024年取得美國食品暨藥物管理局（FDA）人工眼角膜上市許可，另一家由莫德納（Moderna）共同創辦人、麻省理工學院（MIT）教授Robert Langer所創辦的藥物傳遞技術公司Bilayer therapeutics，近期也將展開治療慢性便秘的新藥臨床研究。

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路孔明表示，鑽石生技主要投資標的已度過高風險期，從新創期邁入收成期、擴張期；8年來已渡過黑暗期，接下來就是等待成功的爆發點，生技新藥的迷人之處在於「3年不開張，開張吃10年」。

路孔明表示，鑽石生技投資主要目標將以扶持旗艦型生技為主，為股東創造最大化利益，策略上以永續支持創造產品與投資價值，於企業取得資本市場認同後友善退場；未來投資標的除具有國際競爭力的藥物、醫材外，還會特別考慮法規持續開放的細胞治療，與具有巨大潛力的核酸藥物與腸道後生元（Postbiotics），也不排斥適當機會併購營運及研發團隊相對成熟，已有首次公開發行（IPO）潛力的案件，創造穩健獲利。（編輯：楊凱翔）1110721