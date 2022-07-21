星展下修台灣GDP至3.4% 點出表現優於韓國2原因

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（中央社記者蘇思云台北21日電）星展集團資深經濟學家馬鐵英今天表示，把台灣今年經濟成長率從3.8下修到3.4%，在亞洲四小龍中仍位居第二，優於韓國主要有2個原因，包括台灣半導體布局多元受影響相對較小，以及央行升息腳步較韓國溫和。

星展銀行（台灣）今天舉行2022年第3季經濟展望線上說明會。馬鐵英表示，把台灣今年經濟成長率預測從3.8%下修到3.4%，主要考量中國疫情封控衝擊、需求不振對台灣的後續影響可能比預期來得多，明年經濟成長率從3%下修到2.8%，則是考量美國經濟放緩風險較大，台灣多少會受到影響。

馬鐵英表示，台灣第2季GDP應該是今年谷底、季增率可能為負值，但是第3季有望反彈，星展估今年第2、3、4季的GDP分別為3%、4.5%以及2.8%，整體來看，下半年經濟表現主要由民間消費推升，出口投資面則因為全球科技業景氣調整可能溫和回落，「出口旺季可能不會特別旺」。

馬鐵英表示，跟4月預測值相比，星展把台灣今年消費者物價指數（CPI）從2.3%上修到3%，明年CPI從1.2%上修到1.8%，預估台灣通膨在6月達到高點，後續緩步下滑，第3季可能還是在3%以上，年底有望略低於3%。不過，下半年不確定因素也還要看包括國際能源與糧食價格走勢、電價調整以及台灣氣候是否穩定等。

如果把台灣的經濟成長率、CPI跟亞洲四小龍相比，馬鐵英表示，台灣經濟成長率3.4%位居第二，僅次於新加坡3.5%，優於韓國2.8%、香港1.7%。主要有2個原因，一是出口部分，雖然全球科技業景氣可能放緩，但台灣半導體產業布局更多元，從記憶體晶片、高效能、物聯網晶片都有布局，韓國比較專注在記憶體晶片，因此出口受影響較大。

二是利率因素，馬鐵英表示，台灣央行利率上升較慢，採取溫和漸進方式，星展預估，台灣央行未來每季採取升半碼方式，到明年底重貼現率將達到2.25%水準，不過，如果台灣第3季的CPI仍高漲，不排除台灣央行9月可能再祭出調升存款準備率手段。

相比之下，馬鐵英表示，韓國升息腳步較快，今年1、4、5、7月已升息4次，最近7月更一口氣升2碼，今年累計已升5碼，資金成本上，韓國企業與家庭負擔會比較高。

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通膨部分，馬鐵英指出，台灣今年CPI估3%是四小龍中第二低，高過香港2.2%，低於韓國的5.3%、新加坡的5.1%。主要原因有二，一是台灣有油價調整機制，並非完全反映國際波動，韓國則更多採用浮動油價。

二是台灣內需才剛從疫情衝擊中走出來，需求面的物價壓力沒那麼大，但是韓國跟新加坡因為邊境開放較早，服務業價格上升較快，包括房租、娛樂、餐飲費用都上揚不少。（編輯：黃國倫）1110721