鑽石生技投資登興櫃股價飆漲逾7倍

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（中央社記者潘智義台北25日電）永續型生技創投鑽石生技投資今天以每股新台幣35元登錄興櫃，最高來到300元，大漲逾7.57倍。

除鑽石生技投資股價狂飆，上櫃生技股益得收32.15元漲停板；藥華藥則收525元，小漲1.16%；大樹收313.5元，上揚1.95%；保瑞卻在早盤勁揚8.52%之後，一路走低，收241元，僅上漲0.21%。

鑽石生技董事長路孔明日前表示，主要投資標的已度過高風險期，未來價值將隨研發進度持續展現，預定明年申請上市。

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鑽石生技投資由中天生技於2013年發起成立，富邦金控、台新金控及潤泰集團等3大金融集團共同參與，登錄興櫃前資本額新台幣50億元，4大股東持有100%股權，聚焦於投資高風險的生技新藥研發、高階醫材、農業生技等領域，早期投資占60%，中期投資占40%，已孕育出包括合一、醣基2家生技獨角獸。

截至2021年12月31日，鑽石生技帳面投資總額為35.26億元，投資標的公允價值來到104.71億元，評價利益為69.45億元。2020年及2021年每股盈餘（EPS）分別為9.28元及4.5元。近2年配發股利達7.58元。興櫃掛牌價每股35元，尚含2.7元股票股利及0.3元現金股利。（編輯：郭無患）1110725