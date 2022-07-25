招手知識密集型產業 高軟二期29日舉行座談會

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（中央社記者鄭鴻達台北25日電）經濟部加工出口區管理處今天表示，高雄軟體園區第二期開發計畫適合數位內容、資訊軟體、智慧應用、電子電信研發等5G、AIoT應用等知識密集產業進駐，北部首場招商座談會，將在29日於台北南港展覽館登場。

加工處處長楊伯耕表示，加工處正在執行高雄軟體園區第二期開發計畫，而高雄軟體園區已形成資訊軟體、數位內容及智慧應用等重點產業群聚，已有330家以上廠商進駐。

楊伯耕表示，為擴大數位產業群聚，中央及地方政府斥資新台幣上百億元打造「5G AIoT」創新園區，並啟動高雄軟體園區第二園區開發計畫，緊鄰高軟一期，占地約2.5公頃，建物將導入AIoT應用，預估可提高產值新台幣33億元、創造2500個就業機會。

加工處表示，今年招商座談會巡迴至台北，北部首場，選擇擁有眾多資訊業者的南港軟體園區，盼能傾聽北部廠商需求，並邀請北部廠商南下高軟二期拓展商機。

此次招商座談會，加工處將介紹各部會挹注高軟二期的資源、房地租金優惠，以及加工處服務，包含單一窗口、稅賦優惠、法人資源輔導，更邀請已入駐高軟園區多年的廠商分享發展歷程，全面剖析進駐高軟園區的商機與效益。

加工處強調，廠商進駐高軟二期，更能享有專人計畫輔導，法人單位協助企業爭取中央資源，還有機會獲得國際級商機鏈結，擁有多項優點，是企業拓展新據點的好選擇。

高雄亞灣區開發為「大南方計畫」重要一環，高軟二期位於亞洲新灣區最精華地區，為5G、AIoT產業重要據點，亞灣區擁有全台唯一國際雙港三鐵，交通便利串連市區核心，並鄰近新創園區。

加工處介紹，高軟二期使用分區為高雄多功能經貿園區第3種特定倉儲轉運專用區，面積約2.45公頃，分為A、B、C三大坵塊，A坵塊將由加工處興建，B、C坵塊開放企業租地自建。

加工處說明，高軟二期適合從事數位內容、資訊軟體、智慧應用、電子電信研發等5G、AIoT應用、研發及測試或財團法人等知識密集型產業進駐。（編輯：潘羿菁）1110725