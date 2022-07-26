用電頻創高負載預測失真？經部：規劃備轉容量因應

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（中央社記者曾智怡台北26日電）近日用電頻創高，外界關切長期電力供需報告負載預測恐失真，經濟部今天說明，電力供需必然有相關偶發情況，因此有另規劃備用、備轉容量，以因應諸如近期的極端炎熱及汽電共生減發且增用電力問題。

針對近日用電超過負載預測，經濟部透過新聞稿表示，主因有二，首先是氣溫異常炎熱，冷氣用電大幅增加；從台電資料來看，22日光是低壓用電，就比去年尖峰日（7月27日）增加69.4萬瓩。

第二，則是國際燃料價格高漲，導致民間汽電共生業者不僅減少發電，還增加向台電購電；同樣以22日為例，民間發電同樣較去年尖峰日減發105.2萬瓩，還多用台電的電12.5萬瓩，增加負載、減少備轉容量。

經濟部指出，若考量這兩種因素的差額，事實上與長期供需報告及近日超高負載的落差相去不遠。

另外，為因應再生能源時代來臨，強化夜尖峰供電能力，台電試辦調整時間電價鼓勵大用戶推動挪移製程，由供電資料顯示，已有效抑低夜尖峰約50萬瓩，也因為製程挪移至太陽光電充沛的日間，日尖峰負載增加約40萬瓩。

經濟部表示，因為是試辦，所以不在原先的預測模型中，新的年度供需預測時，會就試辦結果納入預測公式考量。

經濟部補充，雖然日尖峰因炎熱大幅增加用電，導致突破歷史新高，但近來太陽光電裝置量已達8.8GW左右，於炎熱時的尖峰發電實績，都超過500萬瓩，是核二1號機容量5倍、核四1號機的3倍多，更凸顯若沒有努力建置光電，特定人士期待的重啟核四，也完全不足以因應電力需求大量增加的情況，才真的會造成缺電。

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經濟部說明，本次資源報告已揭露未來電力規劃的方向，將以增強夜間尖峰供應能力為重點，依最新發布的長期電源開發方案，加強夜間需求管理措施，例如時間電價尖峰時段挪移、需量反應措施調整等。

同時新增燃氣機組，預估2022至2028年間將淨增加1697萬瓩（已扣除屆齡除役容量），再加上儲能及抽蓄、慣常水力的搭配使用，持續增加夜間供電能力。（編輯：趙蔚蘭）1110726