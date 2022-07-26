巧新下半年業績看佳 全年出貨看增10%拚獲利成長

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（中央社記者鍾榮峰26日電）汽車鍛造輪圈廠巧新科技積極布局電動車領域，預估下半年業績較上半年成長，今年輪圈出貨量可較去年成長10%，今年目標追求獲利成長。

巧新今天下午參加券商舉辦車用零組件迎全球新能源車競賽線上研討會，展望未來策略，巧新指出，持續布局輕量化產品，結合複合材料、空氣動力學等工藝技術，開發汽車底盤、懸吊系統等多元產品，並布局淨成型製程技術，開拓大型客車、商用車等利基型市場。

巧新也擴充屏東新廠產能，預估鍛造、機械加工、拋光等二期產能可較目前一期倍增，三期產能較目前成長2倍，塗裝產能維持目前水準。巧新指出，若第3季和第4季獲客戶認證可期，預期明年第2季一期產能可到高峰。

巧新也擴充電動車領域，目前已經切入22款電動車，包括5款純電動車款、17款油電混合車款，巧新看好未來汽車採用更多鋁製零配件達到輕量化的發展趨勢。

法人問及今年營運表現，巧新指出，目前運費占營收比重較高，不過預估下半年業績較上半年成長，輪圈出貨可多出10%，預估今年輪圈出貨量可較去年成長10%。

巧新表示，今年追求獲利成長，目前新台幣兌美元匯率有利，下半年除了8月是車廠傳統暑休期間、12月是歐美休假期間，9月至11月出貨量可成長。

從產品比重來看，巧新80%業績在乘用車鍛造鋁輪圈，15%在懸吊系統零配件，前5大客戶包括賓士（Mercedes-Benz）、JLR、保時捷（Porsche）、豐田（Toyota）及BMW。（編輯：張均懋）1110726