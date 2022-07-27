面板庫存大需求降 研調：8月價格面臨續跌壓力

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（中央社記者潘智義台北27日電）研調機構群智諮詢最新報告指出，面板業庫存壓力、出貨壓力及需求不確定，有如「三座大山」阻隔著全球大尺寸面板市場前行之路，預估8月面板價格面臨續跌壓力。

群智諮詢依據供需模型測算，第3季全球液晶電視面板供需比為15.3%，各尺寸供需均呈現寬鬆狀態，7月面板價續跌；但隨著各尺寸面板價格紛紛跌破現金成本，預計8月價格跌勢將可緩和。

群智諮詢認為，第3季全球消費電子終端市場不確定性因素進一步擴大，品牌商控制面板庫存的力道加大；但在傳統旺季面板需求依然下降，且為2008年以來需求下降最大的一次。

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因此，即便面板廠商陸續加入減產行列，並隨著需求變化調控生產力度，但下游品牌商的庫存壓力仍大，面板價格面臨持續下跌壓力。

電視面板方面，群智諮詢調查，7月歐美市場終端需求低迷，國際品牌採購策略依然保守，第3季採購量維持近10年來的最低水準。由於面板廠現階段減產力度難以趕上需求減少的速度，加上第2季末累積的高庫存，降低第3季再進貨的需求，全球液晶電視面板供過於求的狀況，短期恐難以緩解。（編輯：張良知）1110727