更多編輯台推薦新聞：
影片／漢光演習76名傘兵盤旋成功著陸 民眾圍觀直呼像電影場景
政治

影片／漢光演習76名傘兵盤旋成功著陸 民眾圍觀直呼像電影場景

冬雪減少夏季熱浪來襲 阿爾卑斯山冰川消融速度創紀錄
國際

冬雪減少夏季熱浪來襲 阿爾卑斯山冰川消融速度創紀錄

烏克蘭人社群對抗俄羅斯觀點 盼拉近與台灣距離
政治

烏克蘭人社群對抗俄羅斯觀點 盼拉近與台灣距離

頭痛想吐全身無力可能中暑了 熱傷害預防急救一篇看懂
生活

頭痛想吐全身無力可能中暑了 熱傷害預防急救一篇看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
COVID-19疫情溯源新研究：起自武漢華南海鮮市場
首頁 / 產經

面板庫存大需求降 研調：8月價格面臨續跌壓力

2022/7/27 12:04
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北27日電）研調機構群智諮詢最新報告指出，面板業庫存壓力、出貨壓力及需求不確定，有如「三座大山」阻隔著全球大尺寸面板市場前行之路，預估8月面板價格面臨續跌壓力。

群智諮詢依據供需模型測算，第3季全球液晶電視面板供需比為15.3%，各尺寸供需均呈現寬鬆狀態，7月面板價續跌；但隨著各尺寸面板價格紛紛跌破現金成本，預計8月價格跌勢將可緩和。

群智諮詢認為，第3季全球消費電子終端市場不確定性因素進一步擴大，品牌商控制面板庫存的力道加大；但在傳統旺季面板需求依然下降，且為2008年以來需求下降最大的一次。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

因此，即便面板廠商陸續加入減產行列，並隨著需求變化調控生產力度，但下游品牌商的庫存壓力仍大，面板價格面臨持續下跌壓力。

電視面板方面，群智諮詢調查，7月歐美市場終端需求低迷，國際品牌採購策略依然保守，第3季採購量維持近10年來的最低水準。由於面板廠現階段減產力度難以趕上需求減少的速度，加上第2季末累積的高庫存，降低第3季再進貨的需求，全球液晶電視面板供過於求的狀況，短期恐難以緩解。（編輯：張良知）1110727

群智
面板業雜音不斷 再傳品牌大廠減購筆電面板 研調：面板廠第3季減產 仍供過於求
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族