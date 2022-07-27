顧客退單店家付6成餐費 foodpanda：平台共擔損失

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（中央社記者賴言曦台北27日電）外送平台foodpanda近日公告合作店家，8月1日起店家接單後，若消費者取消訂單，平台只支付40%餐點款項，其餘60%由店家支付，對此foodpanda回應，是因應全亞太區付款條件一制性，且應理解為平台共同承擔相關損失。

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foodpanda於25日官網公告，因應全亞太區付款條件一制性，相關給付方式自今年8月1日起調整，如商家接單後，發生消費者取消訂單且未完成付款，foodpanda也確實未收到款項的情形，將不抽取該筆佣金及支付該筆訂單40%金額；店家因而必須吸收60%餐費，質疑平台此舉是變相轉嫁成本。

foodpanda則回應，foodpanda是線上餐點訂購平台，所有交易款項屬商家委託平台代收代付，而且如果是消費者取消訂單，導致平台沒有收到費用，才會讓店家承擔相關金額，且這次調整應理解為「由平台共同承擔相關損失」。（編輯：楊凱翔）1110727