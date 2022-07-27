聯電第2季賺213億創高 第3季產能估持續滿載

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（中央社記者張建中新竹27日電）聯電第2季歸屬母公司淨利新台幣213.27億元，再創新高，每股純益1.74元。聯電預期，第3季產能利用率將維持100%水準，晶圓出貨量與產品平均價格皆較第2季持平。

聯電下午舉行線上法人說明會，公布第2季營運結果。受惠位於南科的晶圓12A廠P5新建產能在第2季開始量產，以及OLED顯示驅動、影像處理、WiFi和車用等應用需求驅動，季營收攀高至720.55億元，較第1季再增加13.6%，續創新高。

隨著產品平均售價楊升，及受惠有利的匯率條件，聯電第2季毛利率達46.5%，較第1季揚升3.1個百分點，歸屬母公司淨利213.27億元，季增7.7%，每股純益1.74元。

聯電統計，第2季40奈米製程比重18%，22奈米及28奈米製程比重22%，其中包含40奈米、22奈米及28奈米製程比重達40%。

聯電上半年營收1354.78億元，年增38.2%，毛利率45%，較去年同期拉升16個百分點，歸屬母公司淨利411.34億元，年增83.9%，每股純益3.35元。

展望未來，聯電共同總經理王石表示，智慧手機、個人電腦和消費電子產品需求降溫可能會帶來一些短期波動，但車用、工業及網通等領域需求依然穩健，聯電正積極與客戶合作，調整產品組合。

王石說，歷經了過去兩年的超級循環週期，半導體業目前正進入庫存調整期。相信聯電差異化的產品組合，以及結合全球客戶的堅強合作夥伴關係，應可度過週期性的波動。

王石預期，第3季晶圓出貨量與產品平均售價將較第2季持平，產能利用率將維持100%水準，毛利率約44%至46%，今年資本支出維持36億美元。（編輯：楊凱翔）1110727