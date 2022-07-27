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台經院新任董事長 吳中書接任

2022/7/27 18:18
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（中央社記者蘇思云台北27日電）台灣經濟研究院表示，今天下午召開第11屆第1次董事會，會中通過現任董事長王志剛屆齡退休，新任董事長將由吳中書接任，將持續提供建言，為國內經濟發展貢獻心力。

國內最大經濟智庫台灣經濟研究院今天發布新聞稿，吳中書長期關注國內外經濟發展議題，此次接任台經院董事長，將延續過去經驗，帶領台經院發揮經濟智庫社會責任，提供建言，為國內的經濟發展貢獻心力。

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台經院指出，新任董事長吳中書為台大經濟系畢業，赴美取得西北大學經濟學博士學位，返國後歷任中央研究院經濟研究所研究員、美國哈佛大學訪問學者、東華大學管理學院院長、中華經濟研究院院長、金融研訓院董事長等職，另兼任中研院經濟所研究員、台大經濟系教授、東華大學財務金融系榮譽教授等職，並曾擔任台灣經濟學會理事長與中華財經策略協會理事長，資歷完備，學養俱豐。

台經院1976年9月1日成立，宗旨為積極從事國內、外經濟及產業經濟的研究，並將研究成果提供政府、企業及學術界參考，以促進台灣經濟發展，是台灣最早由民間設立的獨立學術研究機構。（編輯：林興盟）1110727

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