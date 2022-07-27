顧能：今年半導體營收下修成長至7.4% 明年恐衰退

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹27日電）研調機構顧能（Gartner）調降今年半導體營收成長預估至7.4%，今年度營收預估下修至6392億美元，較先前預估少367億美元，並預期明年半導體營收落入衰退，預估將較今年減少2.5%。

顧能表示，不斷上升的通膨、稅收、利率及更高的能源和燃料成本，對消費者可支配收入造成壓力，影響個人電腦和智慧手機等半導體終端市場疲軟，並可能延續到2023年。

顧能預期，今年經濟情況可能惡化，個人電腦出貨量恐將下滑13.1%，個人電腦相關半導體營收將減少5.4%。智慧手機半導體營收成長也將放緩至3%。

顧能預估今年全球半導體營收將約6392億美元，較先前預估少367億美元，成長幅度自原估的13.6%，下修至7.4%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

全球半導體明年營收恐自高點滑落至6231億美元，將較今年衰退2.5%。顧能表示，半導體市場正進入下行週期，不過，這並不是新鮮事，之前已發生過很多次。

顧能指出，消費領域恐將放緩，但雲端基礎設施的持續投資，將使來自資料中心的半導體營收長時間保持彈性。此外，電動車和自動駕駛，將帶動每輛車的半導體含量自2022年的712美元，增至2025年的931美元，預期車用電子未來3年可望維持兩位數百分比成長。（編輯：潘羿菁）1110727