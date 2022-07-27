國泰房地產指數：第2季房市較首季價漲量縮

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（中央社記者賴言曦台北27日電）國泰建設公布今年第2季全國房地產指數指出，今年第2季全台每坪可能成交價平均為新台幣45.86萬元，季增6.01%，但成交量卻大幅減少，與上一季相比，第2季呈現「價漲量縮」。

根據今天出爐的國泰房地產指數最新資訊，今年第2季新推個案數共187件，推案戶數計1萬6473戶，較今年第1季及去年同期均呈現下降；總推案金額新台幣2908億元，較今年第1季下降，但較去年同季上升。

國泰建設表示，全台第2季議價率較第1季擴大，其中以高雄的議價率12.92%相對較高；第2季成交量中除了新竹、台中、台南成交量增加，其餘地區均減少，其中以桃園成交量減少70.81%最多。

整體而言，今年第2季房市表現與上一季相較，呈現「價漲量縮」，但與去年同期相比，則是呈現「價漲量穩」。

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另外，國泰建設分析，從四季移動趨勢觀察與前波高峰相比，各地區在這一波高峰的成交價均創新高，但成交量呈現兩極發展，桃園、新竹縣市以北地區成交量仍處相對低檔，中南部地區則已超過前次波段高點，仍在高檔盤整。

綜合本季房市相關資訊，國泰建設認為，以四季移動趨勢圖來觀察，第2季成交價漲幅明顯，成交量維持穩定，房市表現偏熱；但台灣房市面臨通膨、土建融（土地、建築融資）緊縮、中央銀行升息、政府打炒房政策、年底選舉、COVID-19疫情後續發展及股市表現不佳等變數，預估整體房市量能將出現趨緩現象。（編輯：楊凱翔）1110727