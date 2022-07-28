台積電股價衝509元突破季線 市值攀高至13.19兆元

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（中央社記者張建中新竹28日電）美股勁揚，那斯達克指數大漲4.06%，費城半導體指數上揚4.75%，台積電今天股價表現強勁，早盤達新台幣509元，突破505元季線，市值攀高至13.19兆元。

美國聯邦準備理事會（Fed）宣布升息3碼（1碼為0.25個百分點），符合市場預期，聯準會主席鮑爾表示，他不相信美國經濟正處於衰退。美股全面收高，道瓊指數上揚436.05點，漲幅1.37%；那斯達克指數大漲469.85點，漲幅4.06%，費半指數上漲132.04點，漲幅4.75%。

台積電美國存託憑證（ADR）上漲3.21美元，達87.63美元，漲幅3.8%，市值4544.8億美元，居全球第11位。以台積電27日收盤價新台幣502元計，台積電ADR溢價約4.5%。聯電ADR攀高至6.89美元，上揚0.4美元，漲幅達6.16%。

台積電與聯電今天股價同步走高，台積電早盤達新台幣509元，上漲7元，市值增加1815億元，達13.19兆元，貢獻大盤約58點。聯電達40.5元，上漲1.05元，漲幅約2.66%。

聯電表示，半導體產業步入庫存調整期，透過產品調整，第3季產能將維持滿載，晶圓出貨量與產品平均售價都將較第2季持平，毛利率約44%至46%。（編輯：張均懋）1110728