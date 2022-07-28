中華電通過Google雲端認證 助客戶實現數位轉型

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（中央社記者江明晏台北28日電）中華電信積極布局雲端維運商機，今天宣布取得Google Cloud Infrastructure Specialization認證，助攻企業客戶及政府機構實現數位轉型、落實碳排淨零。

中華電信今天發布新聞稿宣布，自去年成為Google Cloud菁英合作夥伴後（Google Cloud Premier Partner），積極擴展Google Cloud技術專家團隊，近期更進一步成為Google Cloud Anthos合作夥伴，並通過Google Cloud Infrastructure Specialization基礎架構認證。

中華電指出，該認證須經過Google Cloud原廠與第三方稽核單位的雲端架構師團隊技術認證、成功案例驗證、系統架構檢視、優化能力認證以及服務遷移認證等多項評估與審查。

中華電信表示，與Google Cloud自2020年合作至今，服務範圍涵蓋製造業、資訊業、系統整合服務業等，因應企業客戶及政府機構數位轉型上雲需求，Google Cloud Anthos合作夥伴資格可以協助企業客戶及政府機構在各種環境中管理GKE叢集和工作負載，使其享有一致的代管Kubernetes體驗，無論GKE、虛擬化環境甚至無伺服器架構，皆可採用Anthos服務。

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此外，中華電提供的Google Cloud Interconnect直連服務，今年更擴大服務範圍到新竹地區，提供製造業10Gbps以上的高速直連GCP服務，協助高科技製造業入雲。

Google從2007年就落實碳中和，2017年已達到100%再生能源綠電採購，打平全球資料中心與營運用電，中華電信也強調綠化低碳，使用Google Cloud Platform（GCP）與AI人工智慧、機器學習等技術，以及BigQuery、碳智慧運算平台及Carbon Footprint等零碳解決方案，盼攜手企業客戶及政府機構提高營運效率、實現數位轉型、落實碳排淨零、貫徹ESG策略與營運計畫。（編輯：張均懋）1110728