家登看好下半年成長 晶圓傳送盒明年營收估增3成

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹28日電）傳載方案商家登今天表示，客戶需求沒有趨緩跡象，看好下半年營運可望成長，前開式晶圓傳送盒（FOUP）頗具發展潛力，明年營收有機會成長3成水準。

家登下午參加櫃買中心線上業績發表會，董事長邱銘乾指出，光罩傳載方案與晶圓傳載方案，是推升上半年營收成長主要動能。

家登上半年營收新台幣20.91億元，年成長67.54%，其中，載具本業營收15.75億元，年增125.5%。隨著高階產品出貨增加，家登第2季毛利率可望攀升，在業外投資收益挹注下，第2季淨利率將可大幅躍升。

邱銘乾說，隨著客戶製程技術推進3奈米，極紫外光（EUV）層數將自5奈米的14層，增至21層，此外，機台也增加，客戶下半年需求可望成長。

據統計，上半年FOUP營收約2.37億元，家登預期，明年FOUP營收可望成長3成水準，未來幾年營收年複合成長率將達25%至30%水準。

邱銘乾表示，家登載具業務擴及後段封裝領域，此外，家登與子公司家登自動化和轉投資的迅得合作，提供整合載具、機台、系統一站式服務，都將是家登未來營運成長動能。（編輯：楊蘭軒）1110728