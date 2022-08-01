矽格第2季獲利創新高 調整產品組合維持稼動率

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（中央社記者鍾榮峰台北1日電）IC封測廠矽格第2季稅後獲利新台幣9.87億元，創歷史單季新高，每股基本純益2.18元。展望下半年，矽格指出，主要客戶訂單以增加網通晶片、減少手機晶片等產品組合調整因應，稼動率維持一定熱度。

矽格今天下午公布第2季財報，其中第2季合併營收51.54億元，創歷史單季新高，比去年同期42.05億元成長22.6%。單季合併毛利率32.71%，是2020年第1季以來新高，單季歸屬母公司業主淨利9.87億元，創歷史新高，較去年同期6.84億元增加44.1%，第2季每股基本純益2.18元。

累計上半年矽格合併營收97.74億元，較去年同期77.09億元增加26.8%，上半年歸屬母公司淨利18.08億元，年成長45.5%，上半年每股基本純益4元。

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矽格指出，第2季主要客戶訂單動能強勁，轉投資公司國內外客戶下單也持續增加，手機晶片減少、網通及消費電子晶片增加，整體營收較第1季成長，多家投資公司營收創歷史高點，獲利因此優於預期。

展望下半年，矽格表示，半導體市場仍受通貨膨脹及美國升息等因素衝擊，市場需求不確定性增加，手機晶片、電腦晶片及筆電晶片供應鏈進入庫存調節，矽格目前主要客戶訂單以增加網通晶片、減少手機晶片等產品組合調整因應，產線調整後稼動率仍維持一定熱度，仍須密切注意來料狀況及市場下半年變化。（編輯：楊蘭軒）1110801