亞股多收高 市場無視升息前景和中國數據疲軟

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社香港1日綜合外電報導）投資人無視中國疲軟的經濟數據、以及美國聯邦準備理事會致力打擊通膨的升息前景，亞洲股市今天多收高。

亞馬遜（Amazon）和蘋果（Apple）公布強勁的財報帶動美國股市上週收漲，同時也緩解通膨飆漲和借貸成本攀升對消費者造成衝擊的疑慮。

然而，分析師警告通膨還需要一段時間才能從40年高點降下來，同時未來無疑仍將有更多的升息。

儘管如此，美債持續下跌，10年期公債殖利率來到2.67%，遠低於6月的高點近3.50%，意味著市場對於未來的升息預期減緩。

媒體報導載著烏克蘭出口穀物的首艘海運船隻已經駛離敖德薩港（Odessa）後，通膨壓力可望獲得部分緩解。

中國公布7月製造業採購經理人指數（Purchasing Managers' Index）出現萎縮，主要受到需求疲軟以及部份地區實施防疫清零政策影響所致。香港和上海股市聞訊一度挫跌，之後指數小幅反彈回升。

香港恆生指數收盤微漲0.1%，來到20165.84點。上海綜合股價指數收漲0.2%，來到3259.96點。日股日經指數收漲0.7%，來到27993.35 點。

至於亞洲其他股市，雪梨、首爾、新加坡、曼谷、雅加達和威靈頓股市收高。台北和馬尼拉股市則小跌作收。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1110801