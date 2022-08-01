更多編輯台推薦新聞：
中職全壘打大賽林子豪9轟奪冠 史上最年輕改寫張泰山紀錄
運動

中職全壘打大賽林子豪9轟奪冠 史上最年輕改寫張泰山紀錄

Google Doodle紀念法式滾球小遊戲 玩家變身橄欖PK
科技

Google Doodle紀念法式滾球小遊戲 玩家變身橄欖PK

申請理賠保戶「像在討債」 保險業史上最大信任危機
產經

申請理賠保戶「像在討債」 保險業史上最大信任危機

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識
生活

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
CNN：裴洛西將訪台並過夜 美全天候監控中國動向
首頁 / 證券

亞股多收高 市場無視升息前景和中國數據疲軟

2022/8/1 18:13
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社香港1日綜合外電報導）投資人無視中國疲軟的經濟數據、以及美國聯邦準備理事會致力打擊通膨的升息前景，亞洲股市今天多收高。

亞馬遜（Amazon）和蘋果（Apple）公布強勁的財報帶動美國股市上週收漲，同時也緩解通膨飆漲和借貸成本攀升對消費者造成衝擊的疑慮。

然而，分析師警告通膨還需要一段時間才能從40年高點降下來，同時未來無疑仍將有更多的升息。

儘管如此，美債持續下跌，10年期公債殖利率來到2.67%，遠低於6月的高點近3.50%，意味著市場對於未來的升息預期減緩。

媒體報導載著烏克蘭出口穀物的首艘海運船隻已經駛離敖德薩港（Odessa）後，通膨壓力可望獲得部分緩解。

中國公布7月製造業採購經理人指數（Purchasing Managers' Index）出現萎縮，主要受到需求疲軟以及部份地區實施防疫清零政策影響所致。香港和上海股市聞訊一度挫跌，之後指數小幅反彈回升。

香港恆生指數收盤微漲0.1%，來到20165.84點。上海綜合股價指數收漲0.2%，來到3259.96點。日股日經指數收漲0.7%，來到27993.35 點。

至於亞洲其他股市，雪梨、首爾、新加坡、曼谷、雅加達和威靈頓股市收高。台北和馬尼拉股市則小跌作收。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1110801

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族