聯強布局物聯網 獲英特爾聚合商最佳卓越表現獎
2022/8/2 10:57
（中央社記者吳家豪台北2日電）美商晶片大廠英特爾今年公布2021 Intel物聯網解決方案聚合商獎項，聯強國際在全球眾多聚合商中脫穎而出，獲得「最佳卓越表現獎」（Top Performance Award）獎項。
另外，聯強印尼獲得「最佳市場行銷獎」（Top Marketing Award），聯強轉投資的新聚思獲得「最佳新創科技獎」（Top Innovation Award）。
聯強今天發布新聞稿說明，聯強是英特爾在台灣的第一家代理商，雙方在台灣合作超過45年，在亞太多個地區包括中國大陸、香港、印尼、泰國、越南都有深厚的長期合作。
聯強集團攜手英特爾，在物聯網生態系統中協助客戶加速數位轉型，總計2021年協助430個客戶於亞太區完成共661件方案部署，場域橫跨綠能、教育、醫療、零售、製造、交通、建築、城市等。
聯強今年上半年累計營收新台幣2045億元，年增12%，為上半年營收首次突破2000億元。聯強預期下半年仍然會有傳統旺季效應，營收表現可望持續向上。（編輯：趙蔚蘭）1110802
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。