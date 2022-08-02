研調：7月55吋以下電視面板跌勢收斂

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（中央社記者潘智義台北2日電）電視面板在第2季跌破現金成本，研調機構指出，7月大尺寸電視面板續跌，55吋以下電視面板跌勢明顯收斂，例如32、43、50吋每片均價約下跌1美元，55吋約下跌1至2美元。

研調機構集邦科技（TrendForce）研究副總經理范博毓受訪指出，電視整體需求仍然偏弱，幾乎全部尺寸電視面板都已跌破現金成本，各面板廠已陸續進行產能調控，逐漸收到一定的成效。

他直言，大尺寸電視面板因主要品牌客戶減少採購，造成面板廠出現庫存壓力，跌勢仍較明顯，65吋每片均價7月約下跌7美元，75吋約下跌11至12美元，但相較前幾個月跌勢已經開始收斂。

液晶顯示器（Monitor）面板部分，他說，持續面臨需求疲弱的壓力，7月約跌3至4美元，部分機種也面臨觸碰現金成本的壓力。

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他表示，筆電面板需求仍在低點，品牌拉貨意願依然偏低，尤其Chromebook需求轉弱，最早下跌的11.6吋高清畫質面板，價格已逐漸回落至疫情前水準，7月跌勢收斂，僅下跌0.1美元。

另外，14吋、15.6吋高清畫質廣視角筆電面板跌勢也收斂，7月約下跌2.3至2.4美元，至於較晚開始下跌的14吋、15.6吋全高清高階廣視角面板，維持單月約下跌2.9美元水準。（編輯：張均懋）1110802