更多編輯台推薦新聞：
滅火器、大象體操征戰富士搖滾 島嶼天光響徹日本
娛樂

滅火器、大象體操征戰富士搖滾 島嶼天光響徹日本

CNN專訪全文 台積電劉德音指中國武力犯台將各方皆輸
政治

CNN專訪全文 台積電劉德音指中國武力犯台將各方皆輸

疫情中求生存 三昧堂木偶團打造神衣找到新商機
文化

疫情中求生存 三昧堂木偶團打造神衣找到新商機

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識
生活

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
台積電
新聞專題
台積電2/300
首頁 / 證券

台積電早盤漲4.5元 市值攀至12.87兆元

2022/8/3 09:49
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹3日電）晶圓代工廠台積電今天股價走高，早盤達496.5元，上漲4.5元，市值回升至新台幣12.87兆元。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣，加劇美中緊張關係，加上經濟前景充滿不確定性，美國股市今天震盪收低，道瓊工業指數重挫402.23點，跌幅1.23%；那斯達克指數下跌20.22點，跌幅0.16%。

費城半導體指數下跌3.571點，跌幅0.12%。台積電美國存託憑證（ADR）收在86.05美元，下跌0.26美元，跌幅0.3%，市值4462.86億美元，居全球第11位。以台積電2日收盤價492元計，台積電ADR溢價約4.92%。

台積電股價早盤達496.5元，上漲4.5元，市值增加1166億元，攀高至12.87兆元，貢獻大盤約37點。

裴洛西在台行程預計拜會立法院、晉見總統蔡英文，並傳出將與台積電董事長劉德音視訊會議或會面，定3日下午搭乘專機離台。台積電對此並沒有回應。（編輯：張均懋）1110803

劉德音
台股早盤挫逾230點跌破14800點 台積電失守500元 台積電劉德音指中國武力犯台將各方皆輸 CNN專訪全文一次看
蔡英文
裴洛西抵達台灣 外媒：不顧中國威脅表態挺台 裴洛西抵達台灣：信守美國挺台灣民主承諾
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
藍營批消費台積電 高市府：不符事實