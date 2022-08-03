台積電早盤漲4.5元 市值攀至12.87兆元
2022/8/3 09:49
（中央社記者張建中新竹3日電）晶圓代工廠台積電今天股價走高，早盤達496.5元，上漲4.5元，市值回升至新台幣12.87兆元。
美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣，加劇美中緊張關係，加上經濟前景充滿不確定性，美國股市今天震盪收低，道瓊工業指數重挫402.23點，跌幅1.23%；那斯達克指數下跌20.22點，跌幅0.16%。
費城半導體指數下跌3.571點，跌幅0.12%。台積電美國存託憑證（ADR）收在86.05美元，下跌0.26美元，跌幅0.3%，市值4462.86億美元，居全球第11位。以台積電2日收盤價492元計，台積電ADR溢價約4.92%。
台積電股價早盤達496.5元，上漲4.5元，市值增加1166億元，攀高至12.87兆元，貢獻大盤約37點。
裴洛西在台行程預計拜會立法院、晉見總統蔡英文，並傳出將與台積電董事長劉德音視訊會議或會面，定3日下午搭乘專機離台。台積電對此並沒有回應。（編輯：張均懋）1110803
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