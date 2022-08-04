中國疫情封控拖累 王品第2季每股虧2.98元

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（中央社記者江明晏台北4日電）國內連鎖餐飲龍頭王品集團台灣事業群營運有撐，逆勢創7年新高，但受中國疫情封控拖累，第2季每股稅後虧損2.98元，但看好近期業績已從谷底復甦。

王品集團今天召開董事會，會中通過第2季合併營收新台幣35.2億元，年減4.08%，受中國大陸疫情重創，稅後虧損2.2億元，每股稅後虧損2.98元。台灣事業群營收26億元，年增25.8%，登7年同期高點，大陸事業群營收降至9.2億元，年減42.68%。

累計王品集團上半年合併營收82億元，微幅年減2.23%，其中台灣事業群營收60.4億元，改寫同期歷史新高，年增16.53%，大陸事業群營收21.6億元，年減32.51%。受第2季虧損拖累，上半年稅後虧損1億元，每股稅後虧損1.36元。

王品集團表示，第2季營運落底，主因大陸疫情多點爆發，上海封城4個月、北京禁止餐廳內用，其餘一線、新一線城市也面臨靜態管理或封控管制，餐飲消費按下暫停鍵。

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王品指出，台灣事業群第2季同樣面臨疫情挑戰，但相較去年同期餐廳禁內用，今年營運穩定有撐，更逆勢創7年新高，除了透過外帶、外送順應消費需求，王品集團也維持品牌展店、轉型與新品牌布局策略，多方衝刺營運動能。

王品集團觀察，近期業績已從谷底復甦，若無其他因素干擾，下半年表現相對樂觀，台灣預計於第3季突破300店大關，展店效益將逐步顯現，加上暑假、中秋檔期業績挹注，後市可期。（編輯：林興盟）1110804