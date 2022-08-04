億級富豪財管商機 兆豐銀首度上榜擠下國泰世華銀

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北4日電）7家銀行開辦高資產財管業務，金管會揭露截至今年6月底高資產客戶數及資產管理規模前3大銀行為中信銀、兆豐銀及一銀，兆豐銀在短短2個月內擠入第2名寶座，國泰世華銀則遭擠出排行榜外。

金管會2020年推出「媲美星港」財管2.0方案，開放銀行申請辦理資產超過億元高資產客戶財管業務，並在2020年12月、2021年5月分2批次、核准共7家銀行開辦高資產財管業務，分別為中信銀、兆豐銀、上海商銀、國泰世華銀、一銀、合庫、瑞士銀行台北分行。

金管會今天公布，截至今年6月底止，7家銀行總計高資產客戶數達2619人、資產管理規模（AUM）達3377億元，客戶數和資產管理規模前3大銀行依序為中信銀行、兆豐銀行及第一銀行。

相較4月底高資產財管成績單，中信銀行續居第一名，兆豐銀行則是一舉擠入排行榜中、搶下第2名，第一銀行因此從第2名掉到第3名，原本拿下第3名的國泰世華銀行遭擠出排行榜外。

截至6月底止，中信銀高資產客戶達1172人，占整體比重近45%，資產管理規模達1202億元，占比近36%，穩居最吸引富豪心的銀行；兆豐銀高資產客戶達426人，資產管理規模達664億元；一銀高資產客戶共343人，資產管理規模540億元。

金管會銀行局主秘侯立洋表示，高資產財管業務呈現穩定成長，主因銀行調整組織架構、培育專業人才、進行商品設計，加上資訊系統、內部規範等陸續到位，都有助銀行推展高資產財管業務。

開辦高資產財管業務的7家銀行中，前3大銀行無論客戶數、資產管理規模合計市占率均逾7成，侯立洋認為，3大銀行優勢除了在於有相當數量的潛在客群，銀行對於業務拓展和商品開發程度也相對高。

根據金管會統計，拿下高資產財管業務冠軍的中信銀2021年已發行2檔外幣結構債，兆豐銀和一銀也分別在今年7月和8月各發行2檔外幣結構債。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

自2021年9月起，金管會開放符合資格標準的銀行依自身業務規劃向金管會個別申請辦理高資產財管業務，不再採批次審核。侯立洋證實，目前已有一家銀行向金管會提出申請，目前正進行審核中。

金管會於2020年12月、首批核准辦理高資產財管業務的3家銀行為中信銀、兆豐銀及上海商銀，核准辦理期限為3年，在屆期前半年、即明年6月底前，3家銀行必須將業務辦理情形報至金管會審查，作為金管會核准續辦或終止業務的考量。（編輯：楊凱翔）1110804