聯強第2季獲利同期次高 每股盈餘1.43元

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（中央社記者吳家豪台北4日電）3C通路商聯強今天公布第2季財報，受到升息、通貨膨脹、中國封控等影響，營運成本提高，獲利狀況低於預期，但稅後淨利新台幣23.8億元、每股盈餘1.43元仍創同期次高。

聯強今年第2季營收達1034億元，年增7%，創同期新高，連續4個季度超過千億大關。累計上半年營收2042億元，年增11%，是上半年首次突破2000億元水準；上半年稅後淨利49.2億元，年減16%；每股盈餘2.95元。

聯強透過新聞稿說明，第2季整體經濟活動明顯放緩，市場雜音不斷，確實對企業營運造成影響。聯強藉由推動營運服務平台（MSP）、擴大市占，保持業績成長。

在獲利表現上，聯強第2季營業成本較去年同期上升6%，營業淨利下滑3%，營業淨利率為1.92%。今年第2季稅前淨利30.3億元，年減21%，主因去年第2季獲利包括7.3億元的一次性處分利益，以及依權益法認列的美國新聚思1.9億元的投資收益。

展望第3季，聯強預期市場仍有傳統旺季效應，加上重量級新產品推出、缺貨狀況持續舒緩、各品牌商加大行銷力道，聯強樂觀看待營收表現。

獲利方面，聯強因轉投資的會計處理改變，依IFRS國際會計準則規定，第3季將認列一次性評價利益約67億元，約當每股4元。（編輯：楊蘭軒）1110804