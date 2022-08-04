大企業及鋼鐵水泥業碳盤查 2024年起出具年報要揭露

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北4日電）2050淨零碳排倒數計時，金管會擬修正相關規範，由資本額逾百億上市櫃和鋼鐵水泥業打頭陣，於2023年進行碳盤查並在永續報告書揭露、2024年完成碳盤查查證並在出具2023年年報時揭露碳盤查資訊。

金融業投融資納入永續考量已成趨勢，為督促上市櫃公司及早訂定減碳目標，金管會今年3月發布「上市櫃公司永續發展路徑圖」，採分階段推動上市櫃公司揭露碳盤查資訊。

金管會今天公布「公開發行公司年報應行記載事項準則」及「公司募集發行有價證券公開說明書應行記載事項準則」修正案，預告期定為60天。

金管會證期局副局長張子敏表示，自2024年起上市櫃公司全面適用氣候資訊揭露，不過氣候資訊中有關溫室氣體部分，依資本額大小及產業採分階段揭露碳盤查及碳盤查查證情形，且考量推動初期，企業尚需蒐集相關資訊及建構盤查能力，金管會將給予企業1年緩衝期。

金管會首波納入強制揭露碳盤查資訊的對象，為資本額新台幣100億元以上的上市櫃公司及鋼鐵水泥業，自2023年起進行碳盤查並在永續報告書揭露，2024年完成碳盤查查證，並於2024年起在2023年年報和公開說明書揭露碳盤查相關資訊。

第二階段為資本額50億元至100億元上市櫃公司，於2025年進行碳盤查，2027年完成碳盤查查證；第三階段為資本額50億元以下上市櫃公司於2026年進行碳盤查，2028年完成碳盤查查證。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

針對合併報表子公司揭露另有時程，表定至2029年全數上市櫃公司均會完成碳盤查及碳盤查查證。

為輔導上市櫃公司揭露氣候相關資訊，張子敏說，金管會已請證交所及櫃買中心成立諮詢小組提供窗口，負責諮詢碳盤查與查證相關資訊揭露與申報問題，另已舉辦多場實體與線上宣導會，並在公司治理中心網站設立「上市櫃公司永續發展路徑圖」專區，提供法規、盤查指引與輔導等相關資源。（編輯：楊凱翔）1110804