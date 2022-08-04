金管會推信託2.0 擬擴大券商可賣信託商品種類

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（中央社記者謝方娪台北4日電）金管會推動信託2.0，目前有11家券商兼營信託業務，金管會擬鬆綁法規，讓券商可提供信託商品種類多元化，例如安養信託、子女教育信託等商品，券商將可望透過信託業務拓展，掌握財管商機。

目前有11家券商兼營金錢信託及有價證券信託業務，因受法規限制，券商僅可提供客戶投資理財型信託商品，券商公會提出建言，認為券商信託業務發展空間受限，無法為客戶規劃以客戶為導向的整合性信託商品，導致信託業務發展出現瓶頸。

金管會今天公布「證券商辦理財富管理業務應注意事項」部分規定修正草案，放寬券商可銷售信託商品種類，包括安養信託、子女教育信託等多元信託商品在內，草案預告期定為60天。

金管會證期局副局長張子敏表示，先前券商僅可提供客戶投資理財型信託商品，意味券商即僅能以信託為客戶進行資產配置，金管會放寬券商兼營信託業務規定後，券商可進一步發展結合安養照護、醫療服務等功能的信託商品，突破過往僅偏重投資理財型商品的狀態。

張子敏說，法規修正後，配合高齡化及少子化下的社會需求，券商可透過信託架構發展配合民眾生活各面向需求的全方位信託商品，券商可服務客戶範圍擴大，對主管機關、業者和客戶是三贏的局面。

待法規修正後，券商若要辦理新信託商品，首次仍要經過金管會審查。張子敏說，券商申請時必須附上完整計畫書，金管會將視需要面談負責人，檢視業者人員配置、內控和問責制度是否周延。

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根據金管會統計，目前有11家券商兼營信託業務，主要以基金和有價證券借貸為主，截至今年6月底止，券商特定單獨管理運用金錢信託加計指定單獨管理運用有價證券信託規模達新台幣1956.03億元，規模前3大業者為元大證、凱基證及永豐金證。

張子敏指出，券商的客戶是投資人，其中包含不少高資產客戶，券商要留住高資產客戶，端視如何設計好產品進行行銷，在金管會鬆綁券商可銷售信託商品種類後，可將信託業務餅做得更大。（編輯：楊凱翔）1110804