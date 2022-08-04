鴻海7月營收4750億創同期新高 第3季展望審慎
2022/8/4 23:02
（中央社記者鍾榮峰台北4日電）鴻海今天晚間公布7月自結合併營收新台幣4750.99億元，創歷年同期新高，展望第3季，鴻海態度審慎，若與去年同期相比，可望成長。
鴻海自結7月合併營收4750.99億元，較6月5261.96億元下滑9.71%，比去年同期4180.15億元成長13.66%，創歷年同期新高，優於公司預期。
鴻海指出，7月相較於6月，雲端網路產品、電腦終端產品、元件及其他產品均呈現成長，7月相較於去年同期，雲端網路產品及電腦終端產品，則均達到雙位數百分點成長；消費智能產品顯著年成長。
鴻海表示，伺服器產品7月拉貨動能持續，電腦終端產品受惠6月新品發布，消費智能產品由於進入新舊產品轉換期，7月表現較6月衰退。
累計今年前7月鴻海自結合併營收3兆3937.04億元，較去年同期3兆1184.86億元成長8.83%，也是歷年同期新高。
鴻海指出，今年前7月雲端網路產品較去年同期強勁雙位數百分點成長，電腦終端產品、元件及其他產品也有顯著成長。
鴻海指出，前7月伺服器市場整體需求暢旺，電腦終端產品受惠新品發布，加上鴻海供應鏈管理優勢，可以穩固較多零組件，元件及其他產品受惠消費性及其他產品零組件需求，消費智能產品主要產品持續熱銷。
展望第3季，鴻海指出對於第3季展望審慎，需要密切觀察通膨、COVID-19疫情與供應鏈後續變化，以目前能見度而言，約與市場預期相當，若與去年同期相比，可望成長。
展望全年，鴻海預期仍將優於公司原先持平看法。（編輯：楊凱翔）1110804
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