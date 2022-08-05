泰碩上半年每股賺1.6元 車用、伺服器續看旺

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（中央社記者韓婷婷台北5日電）散熱廠泰碩第2季每股稅後盈餘（EPS）0.89元，年增64%，季增25.3%；累計上半年EPS達1.6元，年增138.8%；展望下半年，泰碩董事長余清松表示，面對全球景氣變數，保守但不悲觀，明年車用及伺服器產品動能可期。

泰碩第2季受中國大陸封城影響，第2季合併營收12.06億元，季減1.21%，年減3.01%，單季合併毛利率18.51%，季減0.65個百分點，EPS0.89元；累計上半年合併營收24.28億元，年增1.87%，毛利率18.83%，年增2.26個百分點，稅後盈餘1.4億元，每股盈餘1.6元，年增138.8%。

余清松表示，上半年有中國大陸封城及5G基地台工程遞延影響，不過在車用及伺服器等產品比重拉升，加上匯率正面因素挹注下，獲利繳出不錯成績。

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展望下半年，余清松指出，包括NB、PC等產品都將面臨下修，庫存去化需要一些時間，不過包括伺服器、車用等散熱產品佈局效益可望逐步顯現，預計仍有穩定表現，成為支撐下半年營運的主軸，整體而言保守看待，但不悲觀。

泰碩在伺服器產品的營收占比已來到15%，明年透過美系客戶出貨拉升，力拚20%成長動能；車用產品則積極搶攻先進駕駛輔助系統（ADAS），目前訂單看來有機會隨著主力客戶逐季成長，明年期待越南新客戶將帶來新的重要成長動能。（編輯：楊凱翔）1110805