企業調降股票面額 可活絡交易但失籌碼優勢

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（中央社記者潘智義台北7日電）台股開放股票面額得彈性調整後，已有多家公司將面額降至新台幣10元之下。法人表示，面額下調，但股數依比例增加，投資人持股總價值不變，公司除希望以較低股價吸引更多投資人參與、擴大成交量外，也期待出現一波「類填權行情」。

公開資訊觀測站顯示，目前採取彈性面額非10元的上市公司，有矽力-KY面額2.5元、愛普5元、長華1元。

上櫃公司方面，太景-KY股票面額0.001美元、聖暉新台幣5元、長科新台幣1元、朋億新台幣5元、91APP-KY新台幣5元。

萬寶投顧董事長朱成志接受電訪表示，股票面額調降至10元以下，投資人整體持股價值不變，持有股數變多。若在市場多頭氣氛下，增加股票流通性，對多方有利；但若是市場偏空，則較不利。

朱成志指出，股票面額降至10元之下，有一點像市場期待除權、除息出現填權、填息行情的味道；例如愛普股票面額減半之後，股價曾出現一波漲勢，但近期因大盤走勢較悶，沒出現市場的期待值。

朱成志說，國外上市公司採用彈性股價，調降面額的情況並不稀奇，像特斯拉、亞馬遜都做過這樣的事，股價偏高的特斯拉甚至還做了兩次調降股票面額的動作，可讓更多的人可參與投資。

華南投顧董事長儲祥生接受電訪指出，愛普曾因股價太高，擔心「曲高和寡」，將股票面額從10元減半，股價也先減半，但面額調整後股價上漲一段後，仍然回到合理價位，畢竟面額減半，投資人仍須回到基本面，檢視每股獲利。

儲祥生表示，若千金股將股票面額減半，股價也同步減半至500元上下，投資人或許暫時會產生股價變便宜的錯覺，而忽略股數的調整，依然照面額10元的觀點拉高股價，但也只是短暫的行情，終究還是要回歸基本面。

愛普自2021年10月18日股票面額從10元減半，當天股價收在377.5元，11月2日盤中高點625元，似有朝面額減半之前的股價750元邁進之勢，但今年8月2日股價跌破200元。

矽力-KY於2022年7月13日股票面額從10元變更為2.5元，即為原面額的蹦1/4，當天股價收在560元，8月以來約在527元附近。

法人指出，雖然股票面額採取彈性面額，但股價仍會反映盤勢多空及基本面，面額從10元減半或降至其他金額，股東持股數變多，股價降低吸引更多投資人參與，籌碼也更較以往凌亂，過往高價股籌碼集中度的優勢也自然喪失。（編輯：蘇志宗）1110807