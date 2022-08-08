蘋果混合實境頭戴裝置 傳最快明年亮相

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（中央社記者鍾榮峰台北8日電）蘋果布局擴增實境/混合實境（AR/MR）頭戴裝置備受外界關注，分析師預期，蘋果最快明年1月發表AR/MR頭戴裝置，不過需觀察使用者體驗、售價、應用情境等趨勢，是否有助市場發展。

天風國際證券分析師郭明錤7日晚間出具對蘋果AR/MR布局進展報告預期，蘋果最快在明年1月發表AR/MR頭戴裝置，不過市場對創新使用者體驗仍有疑慮，加上預期明年AR/MR出貨量可能低於150萬台，相關投資主題並未形成明確的市場共識。

觀察售價，郭明錤預估，目前市場對蘋果AR/MR頭戴裝置的售價可能落在2000美元至2500美元或以上，相關售價區間可能短期影響出貨量表現，不過若市場需求被驗證存在，在生產、技術與成本改善下，郭明錤認為，未來售價將逐步降低並有利出貨量快速成長。

展望應用情境，郭明錤分析，軟體/服務/開發的生態與硬體規格細節，將會是未來觀察的3大重點。

展望規格升級，郭明錤指出，可留意的零組件包括機構件、顯示器、散熱等；此外蘋果的AR/MR頭戴裝置，在處理器、軟板、以及RGB相機、眼球追蹤、3D感測等光學元件使用量，可能明顯增加。（編輯：趙蔚蘭）1110808