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法人：台股後市可能箱型整理 市場聚焦美通膨

2022/8/8 17:39
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（中央社記者張建中台北8日電）台股開低震盪走高，終場小跌15.63點，收在15020.41點。法人預期，台股短線可能呈箱型整理走勢，美國本週將公布通膨相關的消費者物價指數（CPI），是市場關注重點。

分析師王兆立表示，台股今天量能持續萎縮，成交值新台幣1714.06億元，創21個月來新低量。

王兆立說，美股與台股在反彈過程中難免會遇到壓力，在上檔有壓力情況下，不易出現連續性大漲走勢，不過下檔支撐強勁。

王兆立預期，台股短線可能呈現箱型整理走勢，以個股表現為主。美國本週將公布消費者物價指數（CPI），是牽動美股及台股的關鍵因子，是市場關注焦點。

兆豐國際投顧研究部協理黃國偉表示，台股維持反彈格局不變，不排除有機會挑戰15385點季線關卡。觀察今年來台股幾次反彈走勢，反彈行情往往在指數觸及或逼近季線時結束，這一慣性是否持續，值得觀察。

黃國偉說，目前市場人士多數預期聯邦準備理事會（Fed）可能持續採取激進動作以緊縮貨幣供給，不過市場的預期仍可能會變動，除本週CPI結果，應持續追蹤相關通膨情況。（編輯：楊凱翔）1110808

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