美股漲跌互見 法人：美CPI將公布台股震盪整理

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（中央社記者鍾榮峰台北9日電）美股漲跌互見，台股8日震盪終場守住萬五大關，收在15020點，小跌15點，不過量能急凍僅1726億元，再創21個月來低量。法人表示，週三晚間美國將公布消費者物價指數，牽動美是否再度升息，短期台股仍偏震盪整理。

美股8日收盤走勢分歧，費城半導體指數收挫逾1%。道瓊工業指數小漲29.07點或0.09%，收32832.54點，標準普爾指數小跌5.13點或0.12%，收4140.06點；那斯達克指數下跌13.09點或0.10%，收12644.46點，費城半導體指數下挫49.05點或1.61%，收3004.34點。

台股加權指數8日開低震盪，終場下跌15.63點，守住萬五大關，收在15020.41點，成交值新台幣1714.06億元。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商買超，合計賣超2.61億元，其中自營商買超0.39億元，投信買超20.57億元，外資及陸資賣超23.57億元。

受到美國通膨升息疑慮未解、以及美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台，引發中共解放軍在台灣周遭海域進行實彈演習的政治事件影響，台股近日量縮震盪，根據統計，7月25日至8月8日的11個交易日，台股有7個交易日量能急凍未達2000億元，8月8日單日成交值加計盤後僅1726.9億元，更較7月11日低量縮窄，再創2020年11月4日以來新低窒息量。

在台指期淨部位，三大法人8日淨多單減少4164口至2717口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少5184口至6678口。

法人指出，週三晚間美國將公布消費者物價指數（CPI），將是美國聯準會（Fed）是否再度升息的重要參考依據，美股財報季接近尾聲，市場將回歸經濟面，盤面觀望氣氛仍濃，短期台股仍偏震盪整理。

期貨公會理事長陳佩君8日呼籲，投資人可善用期貨工具，理性面對市場波動，在波動中做 好風險控管，確保自身權益。

上市櫃公司陸續公布7月營收和上半年財報，台塑四寶8日公布7月營收及展望，四大公司7月合併營收共新台幣1557.46億元，月減14%。展望8月及第3季營業表現，受到需求萎縮影響，台塑四寶看待後市普遍保守，認為第3季營收將較第2季略減。

IC載板大廠南電擴建高階IC載板產能可望提前投產，其中樹林廠ABF載板第一期和中國昆山廠ABF載板第二期擴建時程，將從原先規劃的明年2023年第1季陸續投產，提前至今年第3季。

記憶體製造廠華邦電與旺宏7月營收同步滑落，皆較去年同期減少逾15%，法人指出，華邦電第3季營運恐面臨客戶劇烈調節庫存影響；旺宏預期，整體第3季營收將優於第2季的113.4億元水準，法人推估，旺宏後續8月及9月業績應可回升。

液晶顯示器廠佳世達董事長陳其宏8日表示，因通膨壓力，市場需求下降，第3季旺季不旺，最好的狀況就是與第2季持平，而第4季狀況目前尚不明朗。

財政部8日公布7月出口金額433.2億美元，年增14.2%，連25紅達陣，今年前7月出口表現亮麗，預估有望首見全年出口規模破5000億美元大關。（編輯：郭無患）1110809