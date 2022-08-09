英特爾財報差擬漲價 宏碁：PC業黑天鵝要小心應對

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（中央社記者吳家豪台北9日電）美商晶片大廠英特爾第2季獲利嚴重衰退，將於下半年漲價。電腦品牌廠宏碁董事長陳俊聖今天表示，這是個人電腦（PC）產業的「黑天鵝」，牽涉整個生態系和市場態勢的改變，宏碁要非常小心應對。

陳俊聖今天出席宏碁旗下宏碁資訊上櫃掛牌典禮，被問及對英特爾晶片將漲價的看法，他表示，英特爾今年第2季獲利不佳，其實是整個產業的「黑天鵝」，並不是單一事件，現在不是看熱鬧的時候。

他強調，整個PC生態系是由英特爾與微軟建立，現在業界大哥有了情況，這是整個生態系和市場態勢的改變，宏碁要非常小心應對。

媒體關注宏碁今年第2季庫存並未明顯降低，如何在今年底讓庫存回到正常水準；陳俊聖說，還在努力達成目標，宏碁從1月開始「踩剎車」，庫存過了3個月衝上高峰才開始下降，宏碁今年第2季底庫存有稍微減少，但庫存天數增加，原因是終端銷售力道不像去年那麼強，這是宏碁要努力的地方。

陳俊聖認為，庫存不是宏碁一家公司的問題，是整個產業的問題，從半導體公司、設備廠到供應鏈，要一起面對和處理。

媒體追問台海關係緊張，是否擔心中國會有報復行為；陳俊聖回應，「所有事情都在我們的雷達螢幕上面」，看得非常仔細，宏碁會小心應對。（編輯：張均懋）1110809