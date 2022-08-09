土洋調節半導體族群 金控股受本土法人青睞

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（中央社記者鍾榮峰台北9日電）台股量縮震盪，萬五大關失而復得，外資和投信今天調節半導體族群，金控股成為投信和自營商青睞標的。法人表示，量能急凍不直接影響台股上攻，量縮將是短期正常現象，下週台股將回歸技術面和籌碼面。

台股今天量縮震盪，萬五大關失而復得，終場加權指數收在15050.28點，小漲29.87點，漲幅0.2%，成交值相對萎縮來到新台幣1843.85億元，加計盤後1858.57億元，三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商買超，合計賣超12.14億元，其中自營商買超14.82億元，投信買超12.15億元，外資及陸資賣超39.11億元。

觀察外資法人買賣超個股動向，根據台灣證交所統計，新光金、友達成為外資買超前2大標的，分別買超1.3萬張和1.23萬張；外資今天賣超華新1.61萬張排名第1，也賣超華邦電、京元電、聯電、台積電等半導體族群；投信法人今天也調節旺宏、京元電、泰鼎-KY等半導體和電子個股。

相較之下，金控股成為投信和自營商青睞標的，永豐金和兆豐金成為投信買超個股前2大，自營（自行買賣＋避險）也大買永豐金、兆豐金、合庫金、華南金等個股。

台股連2個交易日量能急凍，均不到新台幣2000億元，兆豐投顧協理黃國偉接受中央社記者電訪分析，主要是市場揣測美國聯準會（Fed）9月升息3碼，加上輝達（Nvidia）財報恐不如市場預期，加上中共軍演時間拉長，市場擔憂變數影響。

黃國偉指出，量能急凍並不直接影響台股上攻動能，量縮將是短期正常現象，台股追價意願保守也是好事，主力較不易出貨，走勢因此波動不大。

美國將在10日公布消費者物價指數（CPI），黃國偉指出，若CPI年增率下降、美國聯準會升息腳步趨緩，有助台股啟動攻勢，最快12日台股有機會挑戰季線約15371點，下週沒有重大議題干擾、15日財報公布截止，台股將回歸技術面和籌碼面。（編輯：楊凱翔）1110809