正基7月營收3.28億 連24個月正成長

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（中央社記者潘智義台北9日電）無線通訊模組設計廠商正基科技今天公布7月合併營收新台幣3.28億元，年增0.56%，且已連續24個月單月營收保持年增率正成長；累計1至7月合併營收24.44億元，年增41.47%。

正基新聞稿指出，雖7、8月為歐美主要客戶暑假、工作天數較短，影響拉貨動能較6月減緩，但在利基型車用電子、醫療、工控等應用的產品需求持續增量，以及料況供應穩健、物流順暢下，7月營收仍優於去年同期。

正基說明，積極布局利基型市場的客戶，拓展更多產品應用，隨著主要客戶的需求自今年第2季起逐步增量，不僅拉升自有品牌人工智慧物聯網（AIoT）無線網通模組產品的市場占有率，同時也藉以優化公司產品結構。

根據市調機構Verified Market Research最新報告指出，全球Wi-Fi 6市場規模主要受惠於智慧城市的發展，對高速互聯網和廣泛網絡覆蓋需求的增加，預期從2022年起將以年複合成長率13.06%的速度成長，至2030年將達326億美元。

正基強調，截至6月底，產品採用較高階製程的Wi-Fi 6相關晶片的比重，較去年增加10個百分點至40%，優於以成熟製程生產Wi-Fi 5相關產品。

正基將致力於研發小型化無線模組（SiP, System in Package）、物聯網相關產品及穿戴式裝置設計等。（編輯：楊凱翔）1110809