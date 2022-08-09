更多編輯台推薦新聞：
拳皇XV台灣選手包辦前3名 中國直播平台狂遮國旗
運動

拳皇XV台灣選手包辦前3名 中國直播平台狂遮國旗

世界羽球聯盟積分修正 戴資穎8月底可望重回球后寶座
運動

世界羽球聯盟積分修正 戴資穎8月底可望重回球后寶座

日本設計師三宅一生84歲病逝 賈伯斯招牌高領黑衣出自他手
文化

日本設計師三宅一生84歲病逝 賈伯斯招牌高領黑衣出自他手

6種農產品買滿600抽200元農遊券 怎麼抽、哪裡可用一次看
生活

6種農產品買滿600抽200元農遊券 怎麼抽、哪裡可用一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
索羅門群島民主遇試煉 親中總理提修憲欲延後大選
首頁 / 產經
鴻海
新聞專題
鴻海2/300
首頁 / 產經

鴻海擴大電動車市場 找美國新夥伴生產電動農業機具

2022/8/9 19:44
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北9日）鴻海今天晚間宣布，與Monarch Tractor簽署代工協議，鴻海將在美國俄亥俄州廠區打造Monarch Tractor下世代電動農業機具以及電池模組。

鴻海在新聞稿中指出，此次合作的Monarch Tractor MK-V系列，預計2023年第1季在鴻海俄亥俄工廠展開生產計劃，當地廠房占地620萬平方英呎，擁有可擴展延伸的生產空間；另外Monarch Founder系列，預計今年第4季在美國加州Monarch利佛摩廠房生產。

鴻海集團董事長劉揚偉表示，今天宣布和Monarch Tractor合作，代表鴻海聚焦電動車生產的方向，以及各種業務夥伴關係合作；鴻海與Monarch Tractor的新合作夥伴關係，將為Monarch Tractor產品做出貢獻。

鴻海集團先前正式取得Lordstown在美國俄亥俄州生產和裝配廠，確立在北美電動車生產基地，與美國威斯康辛州的資通訊（ICT）廠區，成為在北美地區的兩大製造重鎮。

今年5月，鴻海完成俄亥俄州資產購買協議後，開始在俄亥俄州工廠展開電動車製造業務。鴻海指出，與Monarch Tractors達成的協議，是鴻海在俄州廠房完成收購之後，建立的第一個生產製造協議，逐步展現鴻海擴大在電動車市場的願景；此次電動曳引機生產協議，也代表鴻海展現為俄州廠區所在地Mahoning Valley持續推動轉型。

產業人士分析，此次合作將為鴻海在俄亥俄州廠區帶來更多商業機會，創造200個工作機會；相關電動曳引車是純電動車、具自駕功能的農機設備，鴻海此次簽約製造範圍，涵蓋電池組到整車組裝。

根據資料，Monarch Tractor布局純電動、可自動行駛的智能曳引機，布局提升農業實踐，為現今以及下世代農民提供清潔、高效和經濟的解決方案。（編輯：楊凱翔）1110809

劉揚偉
鴻海拚減碳 目標2030年台灣廠辦100%淨零排放 鴻海攜手恩智浦 開發電動車智慧聯網平台
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
鴻海7月營收4750億創同期新高 第3季展望審慎