鴻海擴大電動車市場 找美國新夥伴生產電動農業機具

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（中央社記者鍾榮峰台北9日）鴻海今天晚間宣布，與Monarch Tractor簽署代工協議，鴻海將在美國俄亥俄州廠區打造Monarch Tractor下世代電動農業機具以及電池模組。

鴻海在新聞稿中指出，此次合作的Monarch Tractor MK-V系列，預計2023年第1季在鴻海俄亥俄工廠展開生產計劃，當地廠房占地620萬平方英呎，擁有可擴展延伸的生產空間；另外Monarch Founder系列，預計今年第4季在美國加州Monarch利佛摩廠房生產。

鴻海集團董事長劉揚偉表示，今天宣布和Monarch Tractor合作，代表鴻海聚焦電動車生產的方向，以及各種業務夥伴關係合作；鴻海與Monarch Tractor的新合作夥伴關係，將為Monarch Tractor產品做出貢獻。

鴻海集團先前正式取得Lordstown在美國俄亥俄州生產和裝配廠，確立在北美電動車生產基地，與美國威斯康辛州的資通訊（ICT）廠區，成為在北美地區的兩大製造重鎮。

今年5月，鴻海完成俄亥俄州資產購買協議後，開始在俄亥俄州工廠展開電動車製造業務。鴻海指出，與Monarch Tractors達成的協議，是鴻海在俄州廠房完成收購之後，建立的第一個生產製造協議，逐步展現鴻海擴大在電動車市場的願景；此次電動曳引機生產協議，也代表鴻海展現為俄州廠區所在地Mahoning Valley持續推動轉型。

產業人士分析，此次合作將為鴻海在俄亥俄州廠區帶來更多商業機會，創造200個工作機會；相關電動曳引車是純電動車、具自駕功能的農機設備，鴻海此次簽約製造範圍，涵蓋電池組到整車組裝。

根據資料，Monarch Tractor布局純電動、可自動行駛的智能曳引機，布局提升農業實踐，為現今以及下世代農民提供清潔、高效和經濟的解決方案。（編輯：楊凱翔）1110809