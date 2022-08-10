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美光營收預測拖累晶片股 美股收低科技股那指大跌

2022/8/10 05:24
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（中央社紐約9日綜合外電報導）由於美光（Micron Technology）下修本季營收預測，拖累晶片股，美國股市今天開低收低，科技類股那斯達克指數收盤大跌1.19%，費城半導體指數重挫4.57%。

美國預定明天公布重要通膨數據━7月消費者物價指數（CPI）年增率，投資人在公布前夕抱持觀望謹慎態度。部分觀察家警告，已處於40年高點的通膨數據若高於預期，恐引發市場再次出現大幅賣壓。

美國上週公布堅挺的7月就業數據，加深投資人對於美國聯邦準備理事會（Fed）將持續打擊通膨的預期心理。交易商認為聯準會9月開會時有68.5%機率再度升息3碼，連續三次升息3碼。

道瓊工業指數小跌58.13點或0.18%，收32774,41點。

標準普爾指數下滑17.59點或0.42%，收4122.47點。

科技類股那斯達克指數大跌150.53點或1.19%，收12493.93點。

費城半導體指數重挫137.438點或4.57%，收2866.902點。（譯者：陳政一）1110810

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