上銀第2季獲利同期次高 上半年每股賺7.61元
（中央社記者鍾榮峰台北10日電）傳動元件大廠上銀第2季稅後獲利新台幣12.26億元，創同期次高，每股基本純益3.6元，累計上半年獲利25.93億元，每股基本純益7.61元。
上銀今天下午公布上半年合併損益，上半年合併營收158.01億元，較去年同期130.4億元成長21.2%，上半年合併毛利率37.52%，較去年同期34.13%增加3.4個百分點，上半年合併營業利益34.02億元，營益率21.53%，較去年同期17.16%增加近4.4個百分點。
上銀上半年稅後獲利25.93億元，較去年同期15.84億元大增63.7%，上半年每股基本純益7.61元，優於去年同期EPS 4.65元。
其中上銀第2季合併營收82.35億元，是歷史單季次高，較第1季75.66億元成長8.9%；第2季合併毛利率38.33%，較第1季36.63%增加2.2個百分點，是2018年第4季以來單季高點。
上銀第2季代表本業的合併營業利益來到18.43億元，營益率22.39%，較第1季20.6%增加近1.8個百分點，是2018年第4季以來單季次高。
上銀第2季稅後獲利12.26億元，是歷年同期次高，較第1季13.67億元減少10.3%，第2季每股基本純益3.6元，低於第1季EPS 4.01元、優於去年同期EPS 3.09元。
展望下半年，本土投顧法人報告日前分析，自動化零配件需求下半年恐放緩，主要是中國COVID-19疫情解封後，景氣復甦力道不足，此外歐洲製造業採購經理人指數（PMI）轉弱，上銀在歐洲市場訂單動向待觀察。
觀察傳動元件交期變化，本土法人指出，線性滑軌元件交期縮短至2個月到3個月，供需狀況是否出現反轉，也有待觀察。
展望上銀第3季營運表現，本土法人預期單季營收挑戰80億元，較第2季82.35億元，小幅季減3%至4%，單季獲利挑戰12.5億元，拚小幅季增。（編輯：趙蔚蘭）1110810
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