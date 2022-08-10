調查：地緣政治緊張 上半年全球併購金額年減27%
（中央社記者張璦台北10日電）據安永全球最新調查，受國際地緣政治、經濟逆風影響，今年上半年全球併購金額相較去年同期減少27%；同時，科技業占全球併購活動達1/3，而跨國併購傾向與友好國家交易。
安永全球最新調查指出，2022年上半年，全球有2274筆併購交易，總金額達2.02兆美元，與去年同期相比，併購金額減少27%，交易件數減少18%；但與2015至2019年的平均水準相比，併購金額增加35%，併購數量增加13%。
安永分析跨國交易發生的變化，反映出全球的地緣政治緊張情勢；雖然今年上半年的跨國交易減少，但友好國家間的跨境交易增加。同時，中國對美國投資從2016年上半年高點的270億美元，下降到19億美元；北美對歐洲的投資同期從600億美元，增加到1490億美元。
就行業別表現觀察，科技業在2022年上半年再次推動全球併購。雖然2022年上半年科技業的併購活動達6270億美元，相較去年同期創紀錄的7890億美元，下降20%，但仍然占全球併購活動31%。
安永指出，儘管存在COVID-19疫情危機，但生技產業併購表現仍然不佳，2022年上半年生技行業交易額為1110億美元，與去年同期相比下降58%，與2015至2019年的平均水準相比下降48%。
在併購市場活躍的消費性產業，2022年上半年與去年同期相比，交易量也下降27%，降至910億美元。
安永財務管理諮詢服務公司總經理何淑芬表示，技術類在併購市場的核心地位不容小覷，雲服務、資訊安全、企業軟體的需求增加，驅動2021年併購表現，目前沒有顯示放緩的跡象。
此外，安永指出，併購市場需提防可能影響前景的衝擊，雖然全球併購活動在面對重大地緣政治逆風時表現出韌性，但尚不確定未來是否會有更多諸如地緣政治緊張局勢加劇、經濟衰退等情況發生。（編輯：潘羿菁）1110810
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