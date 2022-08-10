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鴻海第3季業績審慎拚持平 今年上修至小幅成長

2022/8/10 15:50
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（中央社記者鍾榮峰台北10日）鴻海董事長劉揚偉今天表示，第3季業績相對審慎，較第2季持平，較去年小幅成長，今年業績展望較先前預估上修，估小幅年成長。

鴻海下午舉行線上法人說明會，展望第3季營運，劉揚偉指出，第3季相對審慎，預期第3季業績較第2季持平，比去年同期小增；其中消費智能產品恐較第2季小幅季減，力拚較去年同期持平，主要是新舊產品交替、以及第2季基期較高。

至於第3季雲端網路產品力拚較第2季持平、有機會較去年同期明顯成長，今年持續看好，預期有雙位數百分點成長幅度，劉揚偉表示，主要是伺服器產品需求強勁，尤其是雲端服務供應商（CSP）拉貨穩健；電腦終端產品估較第2季和去年同期小幅成長，元件和其他產品估較第2季明顯成長、較去年同期小增。

展望今年，劉揚偉預估，全年業績可較去年小幅成長，優於今年5月先前法說會預估持平，消費智能產品維持持平、不過可落在持平的上緣區間，雲端網路和電腦產品維持小幅成長，元件和其他產品調整預估小幅成長區間，下半年元件產品可望明顯年成長。

觀察4大產品線營收比重，第2季消費智能產品占鴻海整體業績比重50%，雲端網路產品占比25%，電腦終端產品占比19%，元件和其他產品占比6%。

鴻海第2季合併毛利率6.4%，是2020年COVID-19疫情以來單季新高，第2季營益率2.94%，創2019年以來單季新高，第2季淨利率2.21%，均呈現三率三升走勢。（編輯：郭無患）1110810

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