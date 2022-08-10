美國通膨數據即將出爐 亞股全數收跌

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（中央社香港10日綜合外電報導）亞股今天跟隨華爾街股市跌勢收黑，今天稍晚將公布重要的美國通膨數據，可能對美國聯邦準備理事會（Fed）的升息計畫產生巨大影響。

投資人正懷著恐懼的心情等待消費者價格數據出爐，因為分析師警告，如果數據超出預期，將加大對聯準會再次大幅升息的押注，並強化經濟衰退預期。

聯準會曾表示，關於何時收緊貨幣政策以及收緊程度的決定將以數據為依歸，因為聯準會正努力在讓通膨從40年來高點回落和盡量不損害經濟之間拿捏分寸。

投資人曾希望，近期顯示經濟活動放緩的指標會讓聯準會有空間減弱鷹派立場。但上個月就業人數增幅超出預期，再次引發有關9月將連續第3次升息3碼的討論。

澳洲聯邦銀行（Commonwealth Bank of Australia）策略師卡羅．孔（Carol Kong）說：「（聯準會政策理事會）在考慮暫停緊縮週期之前，需要確保通膨可持續回到目標水準。」

「若今天出爐的數據顯示通膨強勁，可能會證明（理事會）距離那個目標還有一段距離，並看到市場重新調整他們對美國利率的預期。」

香港股市下跌1.96%，領跌亞股。上海、東京、雪梨、首爾、威靈頓、台北、曼谷和雅加達股市都收跌。（譯者：陳昱婷/核稿：楊昭彥）1110810